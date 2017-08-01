СМИ опубликовали копию указа о лишении Саакашвили украинского гражданства
1 августа 2017, 15:46
Адвокат Саакашвили Павел Богомазов сообщил, что защита намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.
Украинское интернет-издание "Обозреватель" во вторник опубликовало фотокопию указа президента Украины Петра Порошенко о лишении экс-губернатора Одесской области, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства, передает РИА Новости.
О том, что Саакашвили лишили гражданства, сообщила 26 июля миграционная служба Украины. Как заявили в администрации президента Порошенко, причиной стало предоставление недостоверных данных при его получении. В администрации добавили, что сам указ обнародован не будет, поскольку содержит персональные данные.
"Обозреватель" утверждает, что в его распоряжении оказался тот самый документ.
Согласно этому указу, кроме Саакашвили гражданства лишены еще семь человек. При этом конкретные основания для такого решения не указаны, документ содержит лишь общую ссылку на положения конституции и закона о гражданстве Украины.
Саакашвили ранее заявил, что находится в США. Адвокат Павел Богомазов сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.
В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.
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