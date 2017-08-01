СМИ опубликовали копию указа о лишении Саакашвили украинского гражданства

О том, что Саакашвили лишили гражданства, сообщила 26 июля миграционная служба Украины. Как заявили в администрации президента Порошенко, причиной стало предоставление недостоверных данных при его получении. В администрации добавили, что сам указ обнародован не будет, поскольку содержит персональные данные.





"Обозреватель" утверждает, что в его распоряжении оказался тот самый документ.











