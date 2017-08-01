В медицинские вузы Казахстана будут привлекать иностранных специалистов

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, в ходе брифинга в пресс-центре правительства, рассказал о планах по привлечению иностранных специалистов в медицинские вузы Казахстана для повышения уровня подготовки студентов, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Премьер-министра РК Primeminister.kz.

«Будет привлекаться иностранный профессорско-преподавательский состав, чтобы существенно повысить качество медицинской подготовки в вузах. На сегодня уже в двух вузах привлечены специалисты на уровне топ-менеджмента. В дальнейшем также планируется продолжить привлечение иностранных специалистов, чтобы улучшить программы подготовки врачей», — сказал Е.Биртанов.

Министр отметил, что наличие иностранных профессоров поможет создать пласт специалистов, который сможет оказывать высококвалифицированную помощь и работать на современном оборудовании.

«Это — так называемся программа менторства, когда приглашенные профессора будут работать бок о бок с нашими преподавателями в медицинских вузах и помогать им во внедрении современных программ обучения. Такая практика успешно показала себя в медицинской школе Назарбаев Университета, где работает достаточно много иностранных специалистов», — подытожил министр здравоохранения.