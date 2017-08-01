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Валовой внутренний продукт методом производства за 2016 год

 

Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за 2016 год (по отчетным данным) по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 101,1%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,6%, услуг - 57,8%.

 

Номинальное значение и структура ВВП

 

ВДС млн. тенге

Структура, в %

к предыдущему году, в %

ИФО

дефлятор

Валовой внутренний продукт

46 971 150,0

100,0

101,1

113,6

Производство товаров

17 161 282,9

36,6

101,7

116,1

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

2 140 007,6

4,6

105,4

105,5

Промышленность

12 262 514,9

26,1

99,6

121,1

Строительство

2 758 760,4

5,9

107,4

104,9

Производство услуг

27 176 302,6

57,8

100,9

111,1

Валовая добавленная стоимость

44 337 585,5

94,4

101,2

113,0

Чистые налоги

2 633 564,5

5,6

99,6

125,9

 

ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.

ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.

 

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1 августа 2017, 16:14
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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