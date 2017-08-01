Валовой внутренний продукт методом производства за 2016 год

Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за 2016 год (по отчетным данным) по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 101,1%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,6%, услуг - 57,8%.

Номинальное значение и структура ВВП ВДС млн. тенге Структура, в % к предыдущему году, в % ИФО дефлятор Валовой внутренний продукт 46 971 150,0 100,0 101,1 113,6 Производство товаров 17 161 282,9 36,6 101,7 116,1 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2 140 007,6 4,6 105,4 105,5 Промышленность 12 262 514,9 26,1 99,6 121,1 Строительство 2 758 760,4 5,9 107,4 104,9 Производство услуг 27 176 302,6 57,8 100,9 111,1 Валовая добавленная стоимость 44 337 585,5 94,4 101,2 113,0 Чистые налоги 2 633 564,5 5,6 99,6 125,9

ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.

ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.