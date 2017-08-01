Валовой внутренний продукт методом производства за 2016 год
Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за 2016 год (по отчетным данным) по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 101,1%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,6%, услуг - 57,8%.
|
Номинальное значение и структура ВВП
|
|
ВДС млн. тенге
|
Структура, в %
|
к предыдущему году, в %
|
ИФО
|
дефлятор
|
Валовой внутренний продукт
|
46 971 150,0
|
100,0
|
101,1
|
113,6
|
Производство товаров
|
17 161 282,9
|
36,6
|
101,7
|
116,1
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|
2 140 007,6
|
4,6
|
105,4
|
105,5
|
Промышленность
|
12 262 514,9
|
26,1
|
99,6
|
121,1
|
Строительство
|
2 758 760,4
|
5,9
|
107,4
|
104,9
|
Производство услуг
|
27 176 302,6
|
57,8
|
100,9
|
111,1
|
Валовая добавленная стоимость
|
44 337 585,5
|
94,4
|
101,2
|
113,0
|
Чистые налоги
|
2 633 564,5
|
5,6
|
99,6
|
125,9
ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.
ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.
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