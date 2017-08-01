Безработный канадец застрелил мать и двух братьев, чтобы невеста не узнала о его прошлом

Стрелка из арбалета приговорили сразу к трём пожизненным срокам за то, что он убил всю свою семью,

Бретта Райана признали виновным в тройном убийстве — двух братьев и матери — и покушении на убийство третьего брата.

Согласно показаниям в суде, пишет интернет-издание Vice, в момент расправы Райан находился в крайней степени беспокойства из-за того, что его мать собиралась рассказать его невесте, с которой он должен был обручиться в скором времени, что её сын безработный.

Однако своей невесте он представил другую историю своей жизни. Он утверждал, что закончил университет, устроился на работу, а на самом деле так и не получил образования и сидел без работы. Его уволили из IT- компании, когда работодатель узнал о его прежней судимости. Мать Райана настаивала на том, чтобы он открыл правду своей невесте, тогда бы она помогла ему деньгами.





Бретт очень боялся, что если невеста узнает о его лжи, то она отменит свадьбу. Именно поэтому он взял арбалет, который прятал у себя в гараже и наведался к матери с намерением переубедить её рассказывать невесте правду. Между ними разразился конфликт, что побудило мать позвать других сыновей.



