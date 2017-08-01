Первый канал подыскал две замены Малахову

Имена кандидатов пока неизвестны. По заверениям источника, они не относятся к кругу популярных медийных персон.

Первый канал ведет переговоры с двумя ведущими, которые могут заменить Андрея Малахова в случае его ухода. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на осведомленный источник , передает , передает Lenta.ru





Имена кандидатов пока неизвестны. По заверениям источника, они не относятся к кругу популярных медийных персон.





В понедельник, 31 июля, российский журналист Егор Максимов сообщил в Twitter о том, что Малахов может перейти с Первого канала на ВГТРК. По его словам, студию, в которой снималась программа «Пусть говорят», займет ведущий Дмитрий Шепелев со своим авторским шоу «На самом деле».





Представители ВГТРК заявили, что переход Малахова «физически не может случиться», поскольку руководство на данный момент находится в отпуске.





Информацию также подтвердил главный редактор «Р-Спорт» Василий Конов, назвав переход «фактом и главной трансферной сенсацией телевизионного межсезонья».



