Замакима ЗКО о фото с голым полицейским: Это, конечно, личные его проблемы

Заместитель акима Западно-Казахстанской области Арман Утегулов прокомментировал факт распространения фотографий голого полицейского с женщиной в социальных сетях , передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Насчет полицейского, сегодня утром начальник полиции мне докладывал об этом. Идет служебное расследование, думаю, что через некоторое время СМИ мы конкретно и подробно ответ дадим. Это, конечно, личные его проблемы», - сказал Арман Утегулов.





Отметим, что сегодня были оглашены итоги служебной проверки. Так, ДВД ЗКО по факту распространения фотографий голого полицейского с женщиной, не нашло оснований для увольнения полицейского.





Управление собственной безопасности считает, что женщина на фото не является проституткой , а фотографии были похищены из ее личного архива.





В частности, в пресс-релизе ДВД ЗКО сообщается:





«По данному факту руководством ДВД ЗКО было назначено служебное расследование. Предварительно в ходе проверки установлено, что женщина, запечатленная на снимках, является знакомой участкового инспектора полиции и не является «девушкой легкого поведения», как отмечено в сопровождаемой с фотографиями информации, а скрытая съемка была сделана ей же для личного пользования. Достоверно установлено, что квартира, в которой была произведена съемка, принадлежит знакомой участкового и расположена не в районе «Пентагон», как указано в распространяемой информации. Также сообщаем, что 28.07.2017 г. в Управление собственной безопасности ДВД ЗКО с заявлением обратился майор полиции Каюпов Е.Н., по которому проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.147 ч.1 УК РК (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите)».





Напомним, ранее сообщалось о том, что в социальных сетях были растиражированы фотографии, на которых был запечатлен сотрудник полиции с табельным оружием во время постельной сцены, предположительно с девушкой легкого поведения.



