5 претендентов на пост президента Кыргызстана имели неоднократную судимость. Об этом 1 августа сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова, передает передает АКИpress





«Первичная проверка документов, поступивших в ЦИК, показывает, что среди них есть и те, которые имели в прошлом проблемы с законом. Есть те, которые имели судимость, 5 имели неоднократную судимость», - сказала она.





По ее словам, на основе запросов в официальные органы ЦИК проверяет, имеется ли погашение или снятие судимости в судебном порядке.





«В соответствии с требованиями Конституции и конституционного закона не имеют права быть избранными граждане, имеющие непогашенную и неснятую судимость. Очевидно, что по этому признаку тоже могут быть отдельные исключения из списка, основанные на отказе в регистрации кандидатам», - сказала Н.Шайлдабекова.





По ее словам, по 11 кандидатам на сегодняшний день имеются вопросы, связанные с привлечением к уголовной ответственности.





«Из них 7 человек имеют судимость в прошлом, некоторые из них неоднократно. В частности, есть один кандидат, у которого есть двукратная судимость за мошенничество, но судимость погашена, по данным МВД. Есть кандидат, у которого есть судимость по статье «незаконное получение финансовых льгот». Вопрос уточняется, судимость снята или погашена. Еще один кандидат дважды был судим: один раз по статье «лжепредпринимательство», второй раз — по статье «неправомерное освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности». Видимо, это связано с деятельностью в правоохранительных органах. Три кандидата имеют судимость по статьям «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя», по статье «покушение на насильственный захват власти или насильственное удержание власти», «применение насилия в отношении представителя власти», «хулиганство». Еще один кандидат привлекался к уголовной ответственности за соучастие в преступлении «коррупция и злоупотребление должностным положением». Как я говорила ранее, три человека привлекались по статье «мошенничество» к уголовной ответственности и даже были судимы», - рассказала она.





Также, по словам Н.Шайлдабековой, среди тех статей, по которым кандидаты привлекались к уголовной ответственности, есть статьи «возбуждение межнациональной, расовой, религиозной вражды», «незаконное изготовление, пересылка, сбыт наркотических веществ».





5 кандидатов привлечены к уголовной ответственности, по ним еще нет решения суда. «Очевидно, что некоторые не успеют погасить судимость и список кандидатов поредеет», - сказала глава ЦИК.



