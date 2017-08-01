Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

За получение взятки осужден директор школы в Карагандинской области

1 августа 2017, 17:00

Больше осужденный не сможет быть госслужащим.

Шетским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении директора школы, обвиняемого по ст.366 ч.2 (получение взятки) УК РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Шетского районного суда.

"Гр. Ж., являясь директором сельской школы, потребовал от гражданина А. деньги в размере 414 000 тенге за оказание содействия в заключении договора по государственным закупкам об оказании услуг по обеспечению горячим питанием в КГУ для детей с малообеспеченных семей на первое полугодие 2017 года. Он был задержан с поличным при получении взятки", - говорится в сообщении суда.

Обвиняемый был признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...