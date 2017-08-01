За получение взятки осужден директор школы в Карагандинской области
1 августа 2017, 17:00
Больше осужденный не сможет быть госслужащим.
Шетским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении директора школы, обвиняемого по ст.366 ч.2 (получение взятки) УК РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Шетского районного суда.
"Гр. Ж., являясь директором сельской школы, потребовал от гражданина А. деньги в размере 414 000 тенге за оказание содействия в заключении договора по государственным закупкам об оказании услуг по обеспечению горячим питанием в КГУ для детей с малообеспеченных семей на первое полугодие 2017 года. Он был задержан с поличным при получении взятки", - говорится в сообщении суда.
Обвиняемый был признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
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