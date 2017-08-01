Работники, за которых работодатель не уплачивает отчисления на ОСМС не получат бесплатную медицинскую помощь

ДГД по г.Алматы сообщает, что с 1 января 2018 года население Республики Казахстан получит право на медицинскую помощь через систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Всем застрахованным работникам будет предоставлен равный доступ к медицинской и лекарственной помощи за счет средств специально созданного Фонда.

Для этого, все работодатели с 1 июля 2017 года обязаны ежемесячно за счет собственных средств, производить оплату отчислений на ОСМС за своих работников в размере 1 процента от начисленной заработной платы, а сами работники автоматически становятся потребителями медицинских услуг.

Работникам, за которых не поступали отчисления, бесплатно предоставляется только скорая медицинская помощь и помощь при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.

Необходимо помнить, что работодатели обязаны уведомлять своих работников о произведенных ежемесячных отчислениях, а также удержанных и перечисленных взносах работников.

ДГД по г.Алматы, во избежание случаев отказа в предоставлении необходимой медицинской помощи из-за отсутствия поступлений от работодателя, призывает всех работников требовать от работодателей сведения об уплате ежемесячных отчислений в Фонд.