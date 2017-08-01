Департамент внутренних дел Астаны обращается к родителям маленьких детей с рекомендациями, как защитить ребенка от падения из окон.

С начала года в столичном ДВД зарегистрировано более 20 случаев выпадения детей из окон, 4 из которых с летальным исходом, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.





Как показывает статистика, большая часть несчастных случаев происходит с детьми в возрасте от 3 до 5 лет, в связи с невнимательным отношением родителей к безопасности детей.





"Многие родители забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка. Так, 27 июля около 18.00 часов из окна квартиры, расположенной на 6 этаже 9-этажного дома по улице Кумисбекова, оставшись без присмотра родителей, выпал и скончался на месте 3-летний ребенок. Также 18 мая около девяти часов вечера по ул. Потанина, оставшись без присмотра взрослых, 4-летний ребенок, играя около окна, выпал с 12 этажа", - сообщают в ДВД.





Департамент внутренних дел Астаны обращается к родителям маленьких детей с рекомендациями, как защитить ребенка от падения из окон:





- Сейчас очень много приспособлений для фиксации окон. Никогда не держите окна открытыми, если дома ребенок.





- Никогда не рассчитывайте на москитные сетки – дети опираются на них и выпадают вместе с ним наружу.





- Установите на окна специальные системы защиты, чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно.





- Если вы что-то показываете ребенку из окна – всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите его за одежду.





- Отодвиньте всю мебель от окон, это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.





Надеемся, что эти простые правила помогут сохранить жизнь и здоровье ваших детей!



