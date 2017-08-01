В Швеции неизвестные бросили в квартиру взрывное устройство
1 августа 2017, 17:27
По счастливой случайности никто не пострадал.
Неизвестный бросил взрывное устройство в квартиру жилого дома в городе Мальмё на юге Швеции в ночь на вторник, раненых нет, сообщает городская полиция, передает РИА Новости.
"Неизвестный пока предмет взорвался в квартире на улице Кантатгатан в Мальме. Никто не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб", — говорится в сообщении для прессы.
О взрыве стало известно сразу же после двух ночи (03.00 мск). Больше всего пострадали окна с внешней стороны, так как устройство бросили с улицы. В квартире находилась женщина и трое маленьких детей.
"Нет ничего того, что бы говорило о брошенной ручной гранате, скорее это могло быть некое пиротехническое устройство, которое иногда зажигают на футбольных матчах", — пояснил шведскому телевидению SVT представитель местной полиции Матс Аттин.
За последнюю неделю для Мальмё это уже четвертый по счету взрыв – один был устроен в жилом доме, другой – в одном из городских парковочных гаражей и после третьего взорвалась машина. Не сообщается, имеется ли между этими инцидентами какая-либо связь.
Людмила Божко
Фото © AP Photo / ТТ/Marcus Ericsson
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