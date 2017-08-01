Власти Испании объявили о закрытии старейшей в стране АЭС

Деятельность станции была приостановлена в декабре 2012 года, с тех пор продолжаются споры о необходимости ее возобновления.

Правительство Испании приняло решение об окончательном закрытии АЭС "Санта-Мария-де-Гаронья". Об этом заявил во вторник министр энергетики, туризма и цифровых технологий королевства Альваро Надаль Бельда, передает передает РИА Новости





По словам главы ведомства, это решение обусловлено тем, что "нынешние обстоятельства" не гарантируют нормальной работы АЭС. Кроме того, министр добавил, что двум операторам - компаниям Iberdrola и Endesa - не удалось прийти к соглашению.





В феврале текущего года Совет по ядерной безопасности Испании выступил за возобновление деятельности "Санта-Мария- де-Гаронья". Старейшая в Испании АЭС расположена недалеко от Бургоса (автономное сообщество Кастилия-и-Леон).





Окончательное решение по работе АЭС должно было принять министерство энергетики страны. Против возможного возобновления деятельности станции выступала Испанская социалистическая рабочая партия, а также левая партия "Подемос" ("Мы можем"), которая призывала не открывать "Фукусиму" в Бургосе.





Атомная электростанция "Санта-Мария-де-Гаронья" была введена в эксплуатацию в 1971 году. Решение о ее закрытии было принято по экономическим причинам. В 2014 году оператор электростанции призвал продлить срок работы АЭС до 2031 года, когда исполнится 60 лет с момента запуска "Санта-Мария-де-Гаронья". В ответ на это Совет по ядерной безопасности Испании запросил выполнить серию изменений по улучшению уровня безопасности на АЭС.



