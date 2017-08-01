«Барселона» решила создать коалицию против ПСЖ из-за трансфера Неймара

31 июля, появилась информация, что ПСЖ договорился с властями Парижа о проведении парада в честь покупки Неймара.

Руководство «Барселоны» выступило с призывом к клубам из Европы создать коалицию против французского ПСЖ, чтобы изолировать команду от футбола. Об этом сообщает L'Equipe.





Каталонцы считают парижан угрозой установленному порядку в европейском футболе из-за возможной покупки французами форварда сине-гранатовых Неймара. ПСЖ готов выплатить прописанную в контракте бразильца сумму отступных, которая составляет 222 миллиона евро. В руководстве «Барселоны» отметили, что до последнего будут пытаться препятствовать трансферу.





В понедельник, 31 июля, появилась информация, что ПСЖ договорился с властями Парижа о проведении парада в честь покупки Неймара. Также сообщалось, что 1 августа игрок пройдет медобследование, а на следующий день о его трансфере объявят официально.





25-летний Неймар выступает за каталонский клуб с 2013 года. Его контракт действует до 2021-го. В прошлом сезоне бразилец принял участие в 30 матчах испанской примеры, отметившись 13 голами и 16 голевыми передачами.





Фото: Joan Valls / Globallookpress.com



