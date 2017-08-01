Несостоявшегося террориста осудили в Алматы
Приверженец радикального религиозного течения пытался выехать через Кыргызстан и Турцию в Сирию для участия в вооруженном джихаде террористической организации «Джабхат ан-нусра».
Казахстанец, пытавшийся выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов, осужден Алматинским городским судом, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Рассмотрением дела занимался Алмалинский районный суд Алматы. По материалам уголовного дела, приверженец радикального религиозного течения пытался выехать через Кыргызстан и Турцию в Сирию для участия в вооруженном джихаде террористической организации «Джабхат ан-нусра».
«Приговором суда несостоявшийся террорист признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 24 ч.1, ст. 257 ч.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Постановлением апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда от 1 августа 2017 года приговор Алмалинского района суда оставлен без изменения», - сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.
Приговор вступил в законную силу.
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