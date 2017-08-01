Приехавшую на ЭКСПО школьницу из ЗКО сбила машина в Астане
С диагнозом перелом тазобедренного сустава, ушиб почки ребенок был госпитализирован в столичную клинику, где в настоящее время и находится.
Ученицу школы города Аксай Бурлинского района с травмами госпитализировали в столичную клинику, сообщает "Мой город".
Как стало известно, группа школьников вместе с учителями выехала на ЭКСПО в Астану 24 июля и вернулись 29 июля. В столице 12-летнюю девочку сбил автомобиль.
С диагнозом перелом тазобедренного сустава, ушиб почки ребенок был госпитализирован в столичную клинику, где в настоящее время и находится. Мама школьницы информацию подтвердила, однако от комментариев отказалась, добавив, что ни к директору школы, ни к руководителю группы претензий не имеет.
В районном отделе образования и вовсе заявили, что им нечего сказать.
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