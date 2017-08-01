Грабители в Риддере связали мужчину в собственной квартире и украли 2 млн тенге

Только утром, высвободившись, потерпевшему удалось сообщить о случившемся в полицию.

В ночь с 30 на 31 июля в городе Риддер двое мужчин в масках вторглись в квартиру в 4-м микрорайоне, передает ИА «NewTimes.kz».

Находящемуся один в квартире 47-летнему хозяину они, угрожая ножом, связали ноги и руки. После чего открыто похитив крупную сумму денег, злоумышленники скрылись. Позже ущерб был оценен в более чем 2 млн тенге.

Только утром, высвободившись, потерпевшему удалось сообщить о случившемся в полицию.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские спустя 5 часов задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Трое задержанных 24, 27 и 29 лет, среди которых один ранее был судим, водворены в изолятор временного содержания. Вся сумма похищенных денежных средств, полицейскими изъято по местам проживания подозреваемых в ходе проверки», — отметили в пресс-службе ДВД ВКО.