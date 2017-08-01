24-летняя казахстанка уехала работать в Бахрейн и не выходит на связь

Выяснилось, что девушка нашла работу в Бахрейне и улетела в Дубай без ведома родителей.

28 июля уроженка Астаны пересекла границу ОАЭ с Бахрейном и до сих пор не вышла на связь, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официального представителя МИД РК Ануара Жайнакова.

Выяснилось, что девушка нашла работу в Бахрейне и улетела в Дубай без ведома родителей.

«Сегодня к нам обратился отец девушки. По его информации, дочь в конце июля самостоятельно отправилась в Бахрейн через Дубай. Вот уже несколько дней не выходит на связь. Как нам удалось выяснить, она пересекла границу ОАЭ и Бахрейна 28 июля, с тех пор с территории Бахрейна не выезжала. В настоящее время наши дипломаты в Саудовской Аравии уже приступили к поиску девушки. Принимаются все необходимые меры, как только мы получим конкретную информацию, сообщим родственникам», — сказал Ануар Жайнаков.

Он уточнил, что в Бахрейне действует упрощенный визовый режим. Получить разрешение на въезд можно на границе, находиться в стране разрешается до 30 дней.