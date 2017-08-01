Следователь ДВД Астаны получил в качестве взятки двухкомнатную квартиру и Toyota Camry

Следователь ДВД Астаны получил взятку от застройщика в виде двухкомнатной квартиры и автомобиля Toyota Camry, передает Zakon.kz.

Абишев С.А. достоверно зная, что Әлжан Е.Ә. является генеральным директором ТОО «Алға Тоқболат», специализировавшегося на строительстве жилых объектов, преследуя свою преступную цель, выдвинул условия, что в случае, если Әлжан Е.Ә. даст ему незаконное вознаграждение в виде имущественных благ, а именно квартиры в многофункциональном возводимом жилом комплексе, расположенного по адресу: г.Астана район Есиль, западнее проспекта Туран в г.Астана, то он не будет применять в отношении него меру пресечения в виде «Содержание под стражей», что даст последнему возможность продолжить строительство вышеуказанного многофункционального жилого комплекса, тем самым окажет ему содействие в достижение желаемого результата, а именно возможного примирения с заявителями.

Согласно материалам уголовного дела, которое рассматривал городской суд столицы, из протокола очной ставки между Абишевым и Әлжан Е.Ә. следует, что Әлжан Е.Ә., будучи взятым под стражу в сентябре 2017 года, был поражен тем, что Абишев, взяв с него за покровительство двухкомнатную квартиру и машину, в конечном итоге не сдержал своего обещания, кроме того, через его адвоката передал ему, чтобы тот шел на три буквы, и что он ничего ему не должен! (дословный текст из протокола очной ставки Т.2. Л.Д.145). После чего Әлжан Е.Ә. решил написать заявление в правоохранительные органы

Следователь Саят Абишев был осужден за взятки от застройщика. 21 июля 2017 года районный суд №2 Сарыаркинского района вынес приговор в отношении следователя СУ ДВД г.Астана Абишева С.А.

«Так, в январе 2017 года Абишев С.А., злоупотребляя должностными полномочиями, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя из корыстной заинтересованности, за неизбрание меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении генерального директора одной из строительных компаний Астаны, путем вымогательства, получил от последнего взятку в виде двухкомнатной квартиры, а также автомобиля марки Toyota Camry.

Абишев С.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп.1,3 части 3 статьи 366 УК РК и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, с пожизненным лишением права занимать государственные должности в правоохранительных органах», - сообщили нашей редакции в пресс-службе городского суда.

Приговор не вступил в законную силу.