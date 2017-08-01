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Завладеть оружием конвоиров "банде ГТА" удалось в лифте

1 августа 2017, 19:39

По предварительным данным, пятерых подсудимых сопровождали лишь двое сотрудников конвоя.

Следственный комитет РФ ведёт расследование по факту попытки побега "банды ГТА" в Московском областном суде. По данным следователей, подсудимые напали на двух конвоиров и завладели их оружием во время поездки на лифте в здании суда. Далее со стрельбой они пытались прорваться из охраняемого учреждения, но были обезоружены и ликвидированы сотрудниками Росгвардии.

— Один из подсудимых совершил нападение на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать подкрепление — сотрудников Росгвардии. На третьем этаже, где злоумышленников уже ждали сотрудники Росгвардии, завязалась перестрелка, — уточнили в пресс-службе Следственного комитета России.

В ходе короткого боя трое подсудимых были ликвидированы, ещё двое получили тяжёлые ранения. В настоящий момент они госпитализированы. Ранение плеча получил один из сотрудников Росгвардии. Вместе с одним из конвоиров он был отправлен в больницу. Второй конвоир, женщина, также получила травмы, но её состояние не потребовало госпитализации. Сейчас она даёт показания.

Перестрелка в Московском областном суде произошла днём 1 августа, когда должно было рассматриваться дело так называемой банды ГТА. Подсудимые напали на конвоиров и открыли огонь по бойцам Росгвардии. Ответным огнём трое преступников были ликвидированы, ещё двое получили ранения.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев


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