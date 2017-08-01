Полицейские Костанайской области прокомментировали ДТП, в котором погиб водитель такси

31 июля уголовное дело передано для расследования в ДВД Костанайской области, ход расследования находится на контроле прокуратуры г. Костанай.

Как сообщили корреспонденту Alau.kz в пресс-службе прокуратуры Костанайской области, по факту ДТП на перекрестке улиц Леонида Беды — Баймагамбетова проводится досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».

30 июля около шести часов утра на пересечении улиц Леонида Беды — Баймагамбетова, произошло ДТП с участием сотрудника ИВС УВД города Костанай, управлявшего автомобилем марки «Лада Приора». За рулем второго автомобиля марки «Лада Гранта» находился водитель такси.

В 10.30 часов он скончался от полученных травм в реанимационном отделении.

В этот же день по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 Уголовного кодекса, т.е. нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«Согласно заключению медицинского освидетельствования, проведенного после происшествия, водитель автомашины марки «Лада Приора» оказался трезв», — отмечает пресс-служба прокуратуры Костанайской области.

31 июля уголовное дело передано для расследования в ДВД Костанайской области, ход расследования находится на контроле прокуратуры г. Костанай. Учитывая, что следствием ДТП является смерть человека, прекращение дела за примирением сторон, согласно требованиям Уголовного Кодекса и Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан невозможно.