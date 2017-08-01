В Кыргызстане будут наказывать пешеходов, ставших причиной ДТП
Очень много моментов, когда ДТП происходят по вине пешеходов.
Президент Алмазбек Атамбаев накануне подписал решение Совета безопасности, согласно которому пешеходов, ставших причиной ДТП, будут привлекать к ответственности. Об этом сегодня журналистам сообщил секретарь Совета безопасности КР Темир Джумакадыров, передает «Кабар».
По его словам, 17 июня на заседании Совбеза рассматривалось три вопроса: комплекс мер, направленных на обеспечение дорожного движения; повышение эффективности по предупреждению ЧС и третий вопрос касательно стратегических объектов.
На сегодня все три решения подписаны.
«В ходе заседания Совбеза был представлен комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Он разрабатывался с участием всех соответствующих госорганов и гражданских активистов. Направлен на то, чтобы по шести направлениям провести работу в целях обеспечения дорожного движения. Это вопросы автоматизации, введение проекта «Безопасный город» в рамках Национальной программы «Таза коом». Кроме этого, есть ряд мер, которые требует автоматизации», - сказал Джумакадыров.
Как он отметил, кроме этого, есть управленческие меры, направленные техподразделения госорганов, которые так или иначе задействованы в обеспечении безопасности дорожного движения.
Помимо этого, по его словам, очень много изменений будет и на законодательном уровне. В первую очередь предлагается ужесточить наказание водителям, попавшим в ДТП в нетрезвом состоянии. Кроме этого, предлагается такой пункт, как публичное обвинение. То есть, если даже стороны-участники ДТП пришли к обоюдному согласию и друг к другу претензии не имеют, виновная сторона все равно будет привлекаться к ответственности путем публичного обвинения.
«Сейчас мы предлагаем ввести такие изменения, что если есть жертвы или виновный оставил место ДТП и так далее, в отношении него будет возбуждено уголовное дело по публичному обвинению. Стоит отметить, что также есть другие законодательные инициативы, которые позволят обеспечить безопасность на дорогах», - сказал Джумакадыров и отметил, что Совет безопасности также инициировал обязательное страхование авто.
Джумакадыров подчеркнул, что в комплексе мер также указано повышение ответственности пешехода. Очень много моментов, когда ДТП происходят по вине пешеходов.
Стоит отметить, что Совбез принял решение установить на больших трассах разделительные парапеты и в будущем при планировании строительства дорог в обязательном порядке учитывать их. И также будут обустроены школы, расположенные вдоль дорог. Там будут поставлены искусственные неровности, ограничители скорости, переходы, светофоры и так далее.
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