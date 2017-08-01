Казахстанские волейболисты выиграли «серебро» чемпионата Азии

В финале встречались команды Казахстана и Японии.

В Сурабае (Индонезия) прошел чемпионат Азии по волейболу среди мужских сборных, сообщает Sports.kz.

В финале встречались команды Казахстана и Японии. Матч завершился победой японцев в четырех партиях — 25:13, 25:20, 25:27, 25:23.

В матче за третье место Южная Корея обыграла Индонезию (25:16, 25:21, 25:13).

Отметим, что завоеванными серебряными медалями казахстанские волейболисты повторили успех Чемпионата Азии-1993, где также стали вторыми, уступив в финале Южной Корее (11:15, 5:15, 13:15 — тогда все партии игрались до 15 очков).