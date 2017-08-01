Головкин отказался фотографироваться со своим фанатом

GGG сказал «нет», отвернулся от него и пошел дальше.

Сайт TerezOwens.com, публикующий различные «закулисные» новости из мира спорта, обратил внимание на случай с казахстанским боксером Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), передает Sports.kz.

«Вчера мне довелось быть в Малибу, в Калифорнии, и там я увидел GGG с его женой Алиной. Его узнал лишь я и какой-то парень лет двадцати. Я видел, как он мило подошел к нему на немноголюдном пляже и попросил о фотографии, сказав, что он его настоящий фанат. GGG сказал «нет», отвернулся от него и пошел дальше. Это одна из самых некрутых вещей, которые мне приходилось когда-либо видеть. Еще раз: это не был искатель автографа — просто фанат, который просил о селфи на пляже Малибу на закате, когда было мало народа. Мне удалось сделать фото, когда Головкин уезжал. Надеюсь, в следующий раз он найдет время для своих фанатов», — приводит сайт слова одного из своих читателей.

Напомним, свой следующий бой Головкин проведет 16 сентября в Лас-Вегасе. Его соперником станет мексиканец Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО). Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот поединок: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.