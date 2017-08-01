За распространение героина в Астане задержан житель Алматы

В Астане при проведении ОПМ сотрудниками УБН ДВД Астаны пресечен факт распространения наркотиков на территории города, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД.

По данным пресс-службы, полицейскими задержан 30-летний житель Алматы, у которого в ходе личного досмотра изъято наркотическое средство «героин» в особо крупном размере. Более 30 разовых доз пагубного зелья составило бы изъятое наркотическое вещество.

«Задержанный водворен в ИВС ДВД Астаны. Проводится досудебное расследование по ст.297 УК РК. В настоящее время сотрудниками ДВД города Астаны проводится комплекс специальных оперативно-розыскных мероприятий с целью установления каналов поставки и схемы сбыта наркотиков», — сообщили в ДВД Астаны