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Пожилой мужчина погиб под колесами груженной брички в Кокшетау

1 августа 2017, 20:51

Серьезные травмы получил пожилой житель села Карабулак из-за наехавшей на него груженной брички, спасти мужчину врачам не удалось

Пожилой мужчина скончался в больнице Кокшетау от травм, полученных при наезде на него брички, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

В УВД Кокшетау поступило телефонное сообщение из Акмолинской областной больницы о смерти пациента. Приехавшие в больницу полицейские установили, что житель села Карабулак Бурабайского района, 1939 года рождения, 29 июля около 11.45 упал с брички, груженной бочкой с водой. В это момент впряженная лошадь неожиданно дернулась и пошла, проехав повозкой по пожилому человеку.

Пострадавшего доставили в Акмолинскую областную больницу с ушибами, контузией, разрывами грудной клетки. Спасти пострадавшего врачам не удалось. Тело направили в морг, назначена экспертиза

Фото © Sputnik / Антон Денисов



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