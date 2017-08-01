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Поигрывающие шарами пенсионерки спародировали Бейонсе в знак протеста

1 августа 2017, 20:58

В тексте кавера они признаются в любви к своему хобби, которым, по их словам, занимаются более 40 лет.

Три пенсионерки из Малверн-Иста (Австралия) спародировали клип Single Ladies американской поп-певицы Бейонсе. Ролик был опубликован в Facebook-аккаунте Residents Against the Stadium и набрал более миллиона просмотров, пишет Лента.ру.

На видео, которое было записано в знак протеста против сноса клуба для игры в боулз, женщины танцуют и поигрывают шарами. В тексте кавера они признаются в любви к своему хобби, которым, по их словам, занимаются более 40 лет.

«Это не то, что мы заслужили, пожалуйста помогите нам», — поют австралийки, отмечая, что городская администрация планирует построить на месте их клуба площадки для нетбола и баскетбола.

Боулз (шары) — традиционная английская спортивная игра, цель которой — подкатить асимметричные шары как можно ближе к небольшому белому шару, который называют «Джек». Игра очень популярна в странах Британского содружества.

Видео: Residents Against the Stadium / Facebook



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