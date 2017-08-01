Наглотавшийся в Бразилии презервативов с наркотиками украинец арестован на родине

1 килограмм кокаина был пересыпан в 28 презервативов, после чего гражданин Украины проглотил их.

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали мужчину, подозреваемого в контрабанде наркотиков. В пищеварительном тракте наркокурьера было обнаружено несколько десятков резиновых изделий для контрацепции, наполненных кокаином, пишет newsru.com.

Уголовное наказание грозит 25-летнему гражданину Украины, сообщает официальный сайт прокуратуры Киевской области. По версии следователей, злоумышленник прилетел в Бразилию, где вступил в контакт с представителями наркомафии. Украинец согласился перевезти через государственную границу груз контрабанды за денежное вознаграждение в размере 4,5 тысячи долларов.

1 килограмм кокаина был пересыпан в 28 презервативов, после чего гражданин Украины проглотил их.

После этого мужчина ничего не ел и употреблял специальные препараты, которые позволяли удерживать кокаин в желудке.

Злоумышленник был остановлен в зоне таможенного контроля в международном пункте пропуска через государственную границу Украины. Мужчину отправили в больницу. Эксперты обнаружили у него в желудке кокаин, а затем извлекли его.

В прокуратуре указали, что стоимость 1 кг кокаина на черном рынке составляет примерно 300 тысяч долларов.

В отношении задержанного наркокурьера-"глотателя" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 305 ("Контрабанда наркотических средств") УК Украины. Мужчине грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Добавим, аналогичный случай произошел 27 июля в московском аэропорту Внуково. Там таможенники задержали двух мужчин в возрасте 28 и 40 лет, прибывших в Россию из бразильского Сан-Паулу. Они летели транзитом из Стамбула. Оба мужчины являются жителями Петербурга.

В ходе осмотра авиапассажиров с применением рентгеновской установки "Контур" выяснилось, что в их желудках находится некое вещество. Мужчин доставили в городскую клиническую больницу N17 города Москвы "для производства освидетельствования". Медики установили, что в желудках обоих мужчин находились презервативы с кокаином (34 и 29 контейнеров с четырехслойной оболочкой). Всего было изъято 2,5 килограмма этого наркотика.

Уголовное дело возбудили по статье "Контрабанда наркотических средств в крупном размере". Подозреваемые дали признательные показания.