Американец спрятал труп подруги в холодильник и жил в ее доме с новой девушкой
Она выдавала себя за умершую и пользовалась ее кредитными картами.
Американец после смерти подруги спрятал ее тело в холодильник, а ее роль играла другая девушка, передает РИА Новости.
Прокуратура города Янгстаун сообщила в ходе разбирательств, что пара жила в доме скончавшейся женщины в штате Огайо, при этом новая подруга мужчины пользовалась кредитными картами предшественницы и ухаживала за ее собакой.
Преступная схема была раскрыта, после того как владелец холодильника передал его на хранение своему другу, который случайно обнаружил останки и сообщил об этом властям.
Причина смерти женщины устанавливается. Предполагаемым злоумышленникам предъявлены обвинения в надругательстве над телом. Они арестованы.
Фото © AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez
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