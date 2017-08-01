Возбуждено уголовное дело на полицейского, сбившего пешехода насмерть на патрульной машине

В Талгаре полицейский совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался в реанимации, передает motor.kz.

По данным портала, 28 июля в Талгаре на улице Кунаева произошло ДТП с участием патрульной машины с госномером 922 КР 05. Автомашина двигалась со стороны автостанции на очень большой скорости. По словам очевидцев, он проехал на красный свет светофора без спецсигнала. За рулем находился сотрудник Талгарского РУВД Еламан Тулегенов.

Факт ДТП с участием полицейского подтвердили в ДВД Алматинской области. По нему возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека». Расследование уголовного дела находится в производстве областного Управления дознания. Водителю, совершившему наезд, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.