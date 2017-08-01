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22-летняя модель покончила с собой во время видеозвонка мужу

1 августа 2017, 23:06

Молодая и красивая мать и модель из Бангладеш покончила с собой во время видеоразговора со своим собственным мужем. По неофициальным данным, до суицида её довели семейные проблемы.

Тело 22-летней Рисилы Бинте было найдено в её доме в Дакке, столице Бангладеш. Её сразу же отвезли в местную больницу, но, к сожалению, врачи только констатировали смерть девушки и отправили её на вскрытие. Полицейские рассказали изданию India Times, что, несмотря на то что официальная причина её самоубийства не установлена, причиной тому, скорее всего, являются проблемы в семье.


Офицеры полиции рассказали, что в тот момент, когда она наложила на себя руки, она общалась по видеосвязи со своим мужем. Трёхлетняя дочь модели сейчас живёт в доме бабушки и дедушки. Сама Рисила вела активную жизнь: в 2012 году она впервые вышла на подиум и получила степень по английской литературе, пока трагическая смерть не оборвала такую молодую и яркую жизнь.


Фото © Facebook / Risila Binte Wazer, источник - Лайф



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