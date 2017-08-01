Mercedes убил свой единственный электромобиль

Немецкий бренд заявил, что официально прекращает производство Mercedes B-Class, единственного электромобиля компании. Впрочем, случившееся вряд ли нанесёт компании ущерб: базу для машины делала не она, а Tesla, немецкая сторона по сути лишь лепила свой шильдик и использовала автомобиль как средство обойти природоохранные нормы ряда стран мира, требующих наличия электромобилей в списке машин, продаваемых компанией. О происходящем пишет Лайф со ссылкой на Automotive News.

Mercedes B-Class Electric Drive был хетчбэком c батареей ёмкостью всего в 36 киловатт-часов и соответствующим пробегом в 200 километров. Сперва немецкая компания планировала разработать его сама, но из-за связанных с этим технологических сложностей стала заказывать моторы и батарею у Tesla. При этом цены на неё начинались от 41 тысячи долларов, что на несколько тысяч долларов дороже, чем у более крупной Tesla Model 3 c запасом хода от 354 километров. Всего в 2015–2017 годах (до настоящего времени) было выпущено менее 3700 B-Class Electric Drive. По оценкам отраслевых экспертов, причина этого в том, что Mercedes в действительности никогда не планировала выпускать её всерьёз.

В отличие от относительно свободного российского рынка, на рынках ряда западных стран и многих штатов США каждый автопроизводитель обязан следовать строгим нормативам по экономичности и экологичности своих машин. Среди прочего — и предоставлять потребителям возможность покупки электромобиля. Поскольку в действительности никакого желания их продавать у автокомпаний ранее не было, они создавали электромобиль, который формально можно было купить, но на практике его продажи саботировались дилерскими сетями автокомпаний. Такие специализированные электромобили, производимые для обмана требований госорганов, получили в отраслевой прессе название compliance car ("машина-уступка") и выпускаются множеством традиционных автопроизводителей.

Саботаж продаж выполняется в разных формах. Как правило, в дилерских представительствах не бывает таких машин для тест-драйва или демонстрации. Если потребитель хочет купить машину "вслепую", ему сообщают, что его ждёт большая очередь или что нужного ему цвета машину в ближайшие месяцы невозможно доставить. В крайнем случае ему начинают предлагать обычную машину, но со значительной скидкой. В результате продажи таких электромобилей сводятся к минимуму (предельно нетребовательным и готовым очень долго ждать клиентам), а компания сравнительно недорого получает доступ к интересующему её рынку.

В настоящее время эта стратегия потеряла свой смысл. В сегменте люксовых электромобилей в США Tesla Model S уже вытеснила (обогнала по продажам) аналогичные седаны Mercedes и BMW, а в конце июля 2017 года вышла и в средний ценовой сегмент с Model 3. Mercedes активно разрабатывает уже не специализированные машины для фиктивного выполнения гостребований, а настоящие электромобили, которые выведет на рынок с 2018 года. Поэтому компания больше не рискует потерять доступ к нужным ей рынкам даже несмотря на сворачивание изготовления Mercedes B-Class Electric Drive.

Фото: © flickr / Teymur Madjderey