Появилось видео с места перестрелки в Мособлсуде

На них видны лежащие на полу нейтрализованные злоумышленники и пострадавший сотрудник полиции.

В сети появилось видео с места перестрелки в Московском областном суде, в ходе которой были убиты трое обвиняемых по делу «банды GTA». Кадры опубликованы в Telegram-канале Mash, пишет Лента.ру.

На них видны лежащие на полу нейтрализованные злоумышленники и пострадавший сотрудник полиции. «Ты живой, нет?» — спрашивают мужчину очевидцы. Они также интересуются состоянием обвиняемых.

Пятеро арестованных по делу «банды GTA» попытались сбежать из-под стражи и напали на конвой в лифте. Они отобрали у сопровождающих оружие и открыли стрельбу. При попытке скрыться трое злоумышленников были убиты, двое ранены. При этом пострадали сотрудник Росгвардии и двое полицейских.

Позднее стали известны имена участников «банды GTA», напавших на конвоиров. Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов были убиты, Фазлитдин Хасанов и Зафарджон Гулямов — ранены. Еще четверо подсудимых — Хазратхон Додохонов, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Шерозджон Кодиров — находились в зале заседаний и не участвовали в нападении.