Двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо задержали в Киеве по делу о педофилии

Обвинение 57-летнему спортсмену выдвинуто по результатам трехлетнего расследования, которое началось на основании заявления одной из его жертв.

Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер, обвиненный в педофили, задержан в своей квартире в Киеве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя Земельного уголовного суда Вены.

«В связи с ордером на задержание, выданным в декабре 2016 года Земельным уголовным судом Вены, и интенсивными поисковыми мероприятиями компетентных органов по розыску в Грузии и на Украине обвиняемый Петер Зайзенбахер был задержан 1 августа в полдень в своем доме в Киеве», — сказала Зальцборн.

По ее словам, запрос о выдаче обвиняемого в Австрию уже представлен украинским властям, дата судебного слушания будет установлена в соответствии с фактической экстрадицией.

Обвинение 57-летнему спортсмену выдвинуто по результатам трехлетнего расследования, которое началось на основании заявления одной из его жертв. Он обвиняется в изнасиловании двух девочек младше 14 лет, которых он тренировал в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Если вина Зайзенбахера будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Австриец завоевал золотые медали в весовой категории до 86 килограммов на Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе и на Играх-1988 в Сеуле, став первым дзюдоистом в истории, сумевшим победить на двух ОИ подряд. С 2015 года занимает должность главного тренера сборной Азербайджана по дзюдо. Под его руководством дзюдоисты из этой страны завоевали две серебряные медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Фото: Michael Leckel / Reuters