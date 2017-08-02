УБОП Алматы накрыл притон с элитными проститутками

По прайсу в меню самый дешевый крепкий напиток стоит не менее 70 тысяч тенге.

Спецоперация по задержанию организаторов запрещенного бизнеса прошла в мегаполисе успешно. Караоке-клуб для избранных клиентов посетила полиция, сообщает корреспондент patrul.kz.

В закрытый караоке «GC», расположенный на Нурмакова, 13, простому смертному не попасть. Персонал заведения не открыл двери даже начальнику отдела Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Алматы. Пришлось брать штурмом.

В эту ночь в заведение всех только впускали и никого не выпускали. Ничего не подозревавшие клиенты клуба продолжали прибывать. Они не могли даже подумать, что развлечься «по полной» в кругу путан у них сегодня не получится. Гостей встретили бойцы спецназа и сотрудники УБОП.

Вновь прибывших посетителей оперативники и бойцы спецподразделения «Арлан» вежливо проводили в один из залов заведения, где несколько минут назад в окружении молодых красавиц коротали время их сограждане. Впрочем, преимущественное большинство клиентов клуба оказались китайцами. Остальные – японцы и корейцы.

При виде камеры девушки начали прятать свои лица тем, что попадалось под руки. А более ловкие попытались спрятаться там, где это было возможно. Даже в мужском туалете.

Это клуб для «настоящих» джентльменов, для которых 24 часа существует только одно время суток – ночь. Такую обстановку хозяева заведения специально постарались создать максимально приближенной к действительности: под тяжелыми портьерами все окна замурованы. Принадлежит весь развлекательный бизнес некой чете Цой. Муж – владелец, супруга – управляющая. Ее обыск следователь провела в первую очередь.

-Ирина Михайловна, я Вам разъясняю, что будет проведен Ваш личный обыск в связи с тем, что Вы подозреваетесь в организации, содержании притона для занятий проституцией и сводничеством. Ваш личный обыск будет произведен на основании постановления суда Алмалинского района, санкционированного 27 июля 2017 года.

Следователь представила понятых, разъяснила их права и ознакомила подозреваемую с постановлением. Пока она проводила обыск, оперативники осматривали помещения и всех девушек, которые под прикрытием должности «хостес» оказывали иностранцам интим-услуги, собирали в один большой зал заведения. Их было более сорока.

На цокольном этаже сразу становится ясно – здесь девушки переодевались в откровенные наряды, приводили в порядок макияж и мечтали о красивой жизни с богатым иностранцем, почитывая в свободное от клиентов время «Мемуары принцессы». Некоторые из них, похоже, находятся в заведении круглосуточно.

Похоже, что девушки прекрасно понимают, что даже если их «застукают» в объятиях клиента, их все равно не привлекут к ответственности за занятие проституцией. Так как в Казахстане за это попросту не наказывают.

Там же, в подвале, где расположены кухня и спальня для персонала, встретили владельца бизнеса, который спустился в сопровождении сотрудника УБОП.

О том, что весь бизнес рассчитан на состоятельных клиентов, говорят элитный алкоголь в холодильниках заведения и сильно завышенные расценки на них. По прайсу в меню самый дешевый крепкий напиток стоит не менее 70 тысяч тенге. Такое может позволить себе не каждый, поэтому и гости клуба – исключительно иностранцы. Среди подданных Китая был мужчина, у которого при себе не оказалось соответствующих миграционному законодательству документов. На просьбу предъявить их, он ответил, что оставил все дома. Но после пары вопросов протянул сотруднику УБОП удостоверение гражданина Украины.

Всех девушек и клиентов закрытого клуба для избранных посетителей доставили в Управление по борьбе с организованной преступностью. Уже в здании УБОП один из граждан Китая позволил себе показать съемочной группе оскорбительный жест средним пальцем, что можно расценить как неуважение к представителям казахстанским СМИ.

После проверки иностранцев по линии миграционной полиции их отпустили по домам. Данные девушек тоже внесли в базу данных. Они на допросе у оперативников все в один голос утверждали, что работают в заведении первый или, максимум, третий день в должности «хостес», либо пришли несколько часов назад на собеседование.

«Сотрудниками УБОП ДВД города Алматы было произведено задержание владельцев караоке-клуба под названием «GC». Владельцы данный клуб вели в закрытом режиме, исключительно для иностранных граждан, где клиентам предоставляли девушек для оказания интимных услуг. В ходе рейдового мероприятия были задержаны 42 девушки, оказывающие интимные услуги. Задержаны посетители данного клуба, преимущественно иностранные граждане, а также арендаторы, подозреваемые в совершении данного преступления. Данное преступление зарегистрировано в следственном управлении ДВД города Алматы по статье 309 части 2 уголовного кодекса Республики Казахстан», - рассказал начальник отдела УБОП ДВД города Алматы, подполковник полиции Айдын Кокамбеков.

Организаторов притона ждет наказание за «Сводничество» – лишение свободы от 5 до 7 лет. Заведено уголовное дело. Впрочем, это не первый крупный «улов» УБОПовцев мегаполиса.

«Аналогичные преступления были выявлены нашими сотрудниками в 2016 году. Были задержаны владельцы караоке-клубов «Белла» и «Paradise». В текущем году сотрудниками УБОП ДВД города Алматы было выявлено 41 преступление, связанное с трафиком людей и сопутствующими преступлениями. В том числе торговля людьми, торговля несовершеннолетними, сводничество, вовлечение в занятие проституцией и вовлечение несовершеннолетних лиц в занятие проституцией», - заключил подполковник Айдын Кокамбеков.