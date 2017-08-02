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Новости за сегодня

Синоптики в среду обещают ветер и дожди

2 августа 2017, 06:00

На западе, юго-востоке и северо-востоке Казахстана - погода без осадков.

С прохождением фронтальных разделов местами сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

На западе, юго-востоке и северо-востоке Казахстана - погода без осадков.

В Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается ветер 15-20, порывы 25 м/с, возможен град, шквал.

В Кызылординской, днем в Акмолинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал. В Восточно-Казахстанской области местами возможен град, шквал, днем усилится ветер 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, днем в отдельных районах возможен град, шквал, ночью и утром местами туман. В Жамбылской, Атырауской, днем в Южно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской областях ожидается ветер 15-23 м/с.

Западно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, днем с пыльной бурей.Днем в Атырауской, местами в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы днем 30°, частично облачно.

В Астане днем 29°, частично облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Вести: Приморье

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