Синоптики в среду обещают ветер и дожди
2 августа 2017, 06:00
На западе, юго-востоке и северо-востоке Казахстана - погода без осадков.
С прохождением фронтальных разделов местами сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
На западе, юго-востоке и северо-востоке Казахстана - погода без осадков.
В Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается ветер 15-20, порывы 25 м/с, возможен град, шквал.
В Кызылординской, днем в Акмолинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал. В Восточно-Казахстанской области местами возможен град, шквал, днем усилится ветер 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, днем в отдельных районах возможен град, шквал, ночью и утром местами туман. В Жамбылской, Атырауской, днем в Южно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской областях ожидается ветер 15-23 м/с.
Западно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, днем с пыльной бурей.Днем в Атырауской, местами в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.
В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы днем 30°, частично облачно.
В Астане днем 29°, частично облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Вести: Приморье
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