Задержанные в Египте 6 казахстанцев возвращаются домой

Отмечается, что по заверениям египетских властей, все обстоятельства задержания наших граждан будут представлены правоохранительными органами арабской страны дополнительно.

Напомним, что шестерых пропавших

Они были задержаны правоохранительными органами Египта и сейчас они находятся на территории этой страны. Студенты

перестали выходить на связь с родственниками 20 июля. Они

проживали в Каире в одной квартире. Двое из них прибыли в Египет 11 июля, остальные учились там с начала года.