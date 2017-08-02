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Задержанные в Египте 6 казахстанцев возвращаются домой

2 августа 2017, 06:23

Причины задержания шестерых казахстанцев в Египте пока не разглашаются.

Шестерых молодых граждан Казахстана доставили в аэропорт Каира для возвращения домой, передает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.

"1 августа вечером представители Службы национальной безопасности Египта связались с Посольством Казахстана и сообщили о депортации всех ранее задержанных молодых казахстанцев на Родину. Сразу после этого консул Казахстана направился в аэропорт для организации необходимых процедур и встретился с казахстанскими гражданами. Их самочувствие нормальное. В ближайшее время они прибудут в Казахстан. Причины задержания шестерых казахстанцев в Египте пока не разглашаются", - пишет Жайнаков.

Отмечается, что по заверениям египетских властей, все обстоятельства задержания наших граждан будут представлены правоохранительными органами арабской страны дополнительно.

Напомним, что шестерых пропавших в Египте казахстанских студентов нашли, угрозы их жизни и здоровью нет. Они были задержаны правоохранительными органами Египта и сейчас они находятся на территории этой страны. Студенты перестали выходить на связь с родственниками 20 июля. Они проживали в Каире в одной квартире. Двое из них прибыли в Египет 11 июля, остальные учились там с начала года.

Фото: соцсети

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