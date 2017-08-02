Во Флориде произошел первый в 2017 году случай заражения вирусом Зика
2 августа 2017, 07:10
У одного из жителей округа Пинеллас, который недавно вернулся из поездки на Кубу.
Департамент здравоохранения штата Флорида заявил о первом случае заражения вирусом Зика половым путем, передает РИА Новости.
В августе 2016 года в Центре по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о первом случае передачи вируса Зика половым путем в США.
"Сегодня департамент здравоохранения Флориды объявляет, что первый случай заражения вирусом Зика в 2017 году подтвержден в округе Пинеллас. Нет никаких доказательств передачи вируса через укусы москитов где-либо во Флориде", — говорится в пресс-релизе департамента.
Сообщается, что у одного из жителей округа Пинеллас, который недавно вернулся из поездки на Кубу, проявились симптомы заражения вирусом. При этом, по данным департамента, у его сексуального партнера, который не покидал страну, тест на вирус также оказался положительным.
Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.
Фото: AP Photo
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