Порнозвезда, ставшая прототипом самой дорогой секс-куклы: Мечтаю её опробовать
2 августа 2017, 07:30
Поклонникам придётся выложить за неё около пяти с половиной тысяч долларов.
В Калифорнии представили секс-куклу, точно копирующую тело японской порноактрисы. Компания Abyss Creations сообщает, что Wicked Real Doll, созданная на основе тела и внешности порноактрисы Асы Акиры, будет самой дорогой на рынке, передает Life.ru.
Калифорнийская компания Abyss Creations, создающая суперреалистичных секс-кукол, решила создать копии знаменитых порнозвёзд. Аса Акира, тело которой стало основой для секс-игрушки, имеет множество поклонников — на её "инстаграм" подписано больше 700 тысяч человек
Девушка лично поучаствовала в презентации именной куклы вместе со своими коллегами.
Поклонникам, желающим приобрести копию порнозвезды в единоличное владение, придётся выложить за неё около пяти с половиной тысяч долларов. Аса Акира призналась, что и сама не отказалась бы заполучить такую куклу.
Фото: соцсети
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