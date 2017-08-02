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Порнозвезда, ставшая прототипом самой дорогой секс-куклы: Мечтаю её опробовать

2 августа 2017, 07:30

Поклонникам придётся выложить за неё около пяти с половиной тысяч долларов.

В Калифорнии представили секс-куклу, точно копирующую тело японской порноактрисы. Компания Abyss Creations сообщает, что Wicked Real Doll, созданная на основе тела и внешности порноактрисы Асы Акиры, будет самой дорогой на рынке, передает Life.ru.

Калифорнийская компания Abyss Creations, создающая суперреалистичных секс-кукол, решила создать копии знаменитых порнозвёзд. Аса Акира, тело которой стало основой для секс-игрушки, имеет множество поклонников — на её "инстаграм" подписано больше 700 тысяч человек

Девушка лично поучаствовала в презентации именной куклы вместе со своими коллегами.

Поклонникам, желающим приобрести копию порнозвезды в единоличное владение, придётся выложить за неё около пяти с половиной тысяч долларов. Аса Акира призналась, что и сама не отказалась бы заполучить такую куклу.

Фото: соцсети

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