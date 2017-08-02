"Евровидение" изменило регламент из-за скандала вокруг Самойловой

В соответствии с новыми правилами, национальные вещатели теперь не должны будут включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну — хозяйку Евровидения.

Решение было принято в связи с инцидентом вокруг российской конкурсантки Юлии Самойловой, которую СБУ отказалась пускать в страну, проигнорировав требования Европейского вещательного союза. Певице запретили въезд на Украину за то, что она выступила с концертом в Крыму.





Изменения коснулись и графика подготовки к Евровидению после того, как украинская сторона не смогла в него уложиться. Европейский вещательный союз оставляет за собой право в случае задержек передать право организации конкурса другому вещателю.



