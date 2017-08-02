Биткоин разделился на две криптовалюты‍

Биткоин, самая популярная в мире криптовалюта, — это электронное платежное средство, которое было разработано человеком или группой людей под псевдонимом Сатоси Накамото. В 2008 году под авторством Накамото была опубликована статья «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», в которой описывалась полностью децентрализованная система электронной наличности. В мае 2016 года о своих претензиях «на авторство биткоина» заявил австралиец Крейг Райт.

Чтобы установить новый протокол SegWit2x, необходимо было обновить программное обеспечение, которое используется майнерами и владельцами биткоинов. После этого размер блока биткоина (запись о прошедшей транзакции) должен был бы увеличиться с 1 Мб до 2 Мб. Обновление было анонсировано несколько недель назад, однако часть пользователей заявила, что не намерена его устанавливать, что могло привести к разделению цепочки транзакций биткоина на две ветви. Технически процесс начался 1 августа в 15:20 мск. Новая ветвь получила название bitcoin cash и, по сути, стала еще одной криптовалютой. Размер блока bitcoin cash больше, чем у биткоина — 8 Мб.





Разделение может позволить заработать всем владельцам биткоинов.





«У них автоматически появилось еще столько же монет bitcoin cash, сколько было биткоинов на момент разделения (на середину дня 1 августа). Серьезность этой криптовалюты будет определяться тем, кто их будет принимать к оплате и обмену и по какой цене», — отметил технический директор биржи Safello, член совета директоров Blockchain.Community Алексей ​Брагин.





Он считает, что у bitcoin cash будет немного последователей, поскольку ранее большинство представителей западного бизнеса договорилось о поддержке основной ветки биткоина. Таким образом, провести транзакцию с новой криптовалютой смогут не все, также не исключен вариант ее полного исключения из возможных расчетов. По мнению Эдуарда Мааса, может быть некоторая просадка в цене биткоина, но она будет временной.





«До сих пор рост стоимости этой валюты во многом сдерживался ожиданиями разделения», — отметил он.





На 22:30 (по времени Астаны) стоимость bitcoin cash составляла $310, но продолжила расти, тогда как стоимость биткоина — $2,7 тыс. Однако Маас отметил, что звучали прогнозы, что Bitcoin Cash может стать четвертой по капитализации криптовалютой.​





Фото: Reuters







