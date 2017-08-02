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США проведут испытание межконтинентальной баллистической ракеты

2 августа 2017, 08:11

Предполагается, что запуск снаряда будет учебным, а сам снаряд не будет оснащён боеголовкой.

ВС США в среду, 2 августа, проведут учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает Life.ru. Испытания состоятся в штате Калифорния.

Предполагается, что запуск снаряда будет учебным, а сам снаряд не будет оснащён боеголовкой.

Пуск запланирован в период с 00:01 до 6:01 (с 13:01 по 19:01 времени Астаны) с базы ВВС Ванденберг.

Фото: РИА Новости

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