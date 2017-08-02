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Ниагарский водопад почернел и протух

2 августа 2017, 08:20

В этом виноваты сотрудники завода по очистке воды, которые забыли почистить фильтрующие резервуары перед сливом воды.

Группа туристов сняла на видео почерневшую воду вдоль береговой линии реки Ниагара. По их словам, Ниагарский водопад превратился в черную зловонную лагуну, пишет Лента.ру.

Природоохранная служба региона отреагировала на видео лишь после того, как ролик стал популярным в соцсетях, а также принесла свои извинения.

По словам администрации, в этом виноваты сотрудники завода по очистке воды, которые забыли почистить фильтрующие резервуары перед сливом воды. Однако никакого ущерба природе нанесено не было, так как концентрация твердых частиц и углеродных остатков в воде не превышала допустимых пределов. К тому же в воде не было масел и растворителей.



Фото: Энциклопедия США

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