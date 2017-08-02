Американский журналист назвал бой Головкин — Альварес сенсационным

2 августа 2017, 08:38

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

Журналист beIN Sports Энди Керр прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«GGG — „Канело“ будет сенсационный бой. Лучший на бумаге в 2017 году. Я всем сердцем хотел бы оказаться там, если бы только мог!» — написал Керр в твиттере.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

Фото: sports.kz

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