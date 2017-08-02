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В Лос-Анджелесе неизвестный открыл стрельбу по консульству Китая

2 августа 2017, 08:59

Нападавший, которому было около 60 лет, стрелял из окна своего автомобиля.

Неизвестный во вторник открыл стрельбу по зданию консульства КНР в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), после чего покончил с собой, передает ТАСС.

По данным газеты Los Angeles Daily News, нападавший, которому было около 60 лет, стрелял из окна своего автомобиля. В результате инцидента никто из сотрудников консульства или прохожих не пострадал.

Фото: КП в Украине

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