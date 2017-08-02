В РК могут измениться тарифы на грузовые ж/д перевозки

В НПП «Атамекен» прошло совещание по вопросам ценообразования на услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт палаты.

Заместитель председателя правления НПП Ельдос Рамазанов отметил важность рассматриваемых вопросов для предпринимателей Казахстана.

«Первое, это предложения «Самрук-Казына» и ҚТЖ о постепенном переходе к рыночному ценообразованию на услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом, и второе, - по внедрению предельных максимальных и минимальных уровней тарифов на регулируемые услуги магистральных железнодорожных сетей в проект Закона «О естественных монополиях», - подчеркнул Ельдос Рамазанов.

Он также отметил, что в рамках работы по внесению изменений в некоторые законодательные акты по вопросам конкуренции, в ноябре 2016 года на площадке Нацпалаты с участием заинтересованных бизнес-сообществ были рассмотрены предложения КТЖ по выведению из-под государственного ценового регулирования услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом. По итогам совещания КТЖ и бизнес-сообщество не пришли к единой позиции, приняв решение об отмене ценового госрегулирования только на услуги по аренде вагонов.

В свою очередь Управляющий директор по взаимодействию с правительством АО ФНБ «Самрук-Казына» Нурлан Рахметов отметил, что все вводимые новшества направлены на повышение привлекательности Фонда при выходе на IPO. В настоящее время «Самрук-Казына» проводит работу по повышению инвестиционной привлекательности группы компаний АО «НК «Қазақстан темір жолы» путем перехода к рыночному ценообразованию на услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом за счет дерегулирования услуг по перевозке грузов в контейнерах, контрейлерными отправками, в крытых и изотермических вагонах, а также при перевозке порожних контейнеров, крытых, изотермических вагонов и фитинговых платформ.

«Анализ перевозок грузов ҚТЖ показывает снижение и практически полное отсутствие в контейнерных перевозках перевозок тарно-штучных грузов железнодорожным транспортом. Доля контейнерных перевозок в общем объеме перевозок ҚТЖ составляет менее 1%, в крытых вагонах 5%, аналогичная ситуация в изотермических вагонах. В наблюдаемых условиях перехода на автомобильный транспорт необходимы равные подходы к ценообразованию. Частичное дерегулирование тарифов на железнодорожные контейнерные перевозки является полумерой и не позволяет эффективно реализовать транспортный потенциал Казахстана», - сообщил вице-президент по интеграционному планированию и информатизации АО «КТЖ - Грузовые перевозки» Владимир Петров.

В ходе обсуждения данного вопроса, прозвучали волновавшие стороны моменты, например алматинские предприниматели задались вопросом: «Возможно ли снизить тарифы и повысить качества услуг без отмены госрегулирования? В лице государства мы видим защиту, чувствуем контроль за ценообразованием».

«Весь вопрос стоит в том, что мы должны, наконец, переходить к каким-то рыночным механизмам регулирования. (…) Мы пытаемся не всю железную дорогу дерегулировать в ценовом смысле. А только какие-то части, которые мы считаем, имеют прямое отношение к конкурентной среде. Автотранспорт является прямым конкурентом для перевозок грузов в контейнерах по железной дороге. У нас есть конкуренты, и мы хотим формировать цену в рыночной среде. Государство будет нас регулировать МЖС по всем остальным перевозкам и по перевозке в целом до 2020 года. Мы только часть предлагаем вывести в рынок», - прокомментировала вице-президент по экономике и финансам АО «КТЖ - Грузовые перевозки» Шолпан Омарбекова.

Подводя итоги обсуждения вопроса дерегулирования, Ельдос Рамазанов дал поручение собрать обоснованные позиции от предпринимательского сообщества в десятидневный срок.

По второму вопросу повестки дня, предложения по внедрению предельных уровней тарифа были озвучены АО «НК «КТЖ» и рассмотрены ранее в рамках Рабочей группы при Комитете по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по разработке нового Закона РК «О естественных монополиях». Теперь данный вопрос был вынесен на обсуждение с предпринимательским сообществом.

«Для внедрения данной инициативы выступают нормы Договора о Евразийском экономическом союзе, где организациям железнодорожного транспорта предоставляется право принятия решений об изменении уровня тарифов в рамках предельных уровней (ценовых пределов), установленных или согласованных уполномоченными органами, и в соответствии с методологией, утверждаемой уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС», - отметила Шолпан Омарбекова.

Данная мера направлена на повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта государств-членов ЕАЭС, создание благоприятных условий для осуществления перевозок грузов железнодорожным транспортом, привлечение новых грузопотоков, стимулирование внедрения новой техники и технологий. Вместе с тем, представителями грузоотправителей было отмечено, что для реализации предлагаемой нормы необходимо в подзаконных актах предусмотреть условия повышения и понижения тарифов, а также их пределы. Кроме того, у участников совещания возникли вопросы касательно распространения ценовых пределов на конкретные направления перевозок и гарантированные объемы.

«Вопрос серьезный, мнения бизнеса не однозначны и для принятия единого решения по 2-му вопросу повестки дня прошу Региональные палаты в течении недели консолидировать позиции бизнеса и направить в адрес Нацпалаты. Также прошу еще раз оповестить всех заинтересованных лиц, материалы совещания опубликовать на официальном портале «Атамекена», - подвел итоги Ельдос Рамазанов.