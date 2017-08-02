Услуги, оказываемые органами государственных доходов, можно получить в электронном виде

Департамент государственных доходов по Алматинской области сообщает о возможности получения 28 видов автоматизированных услуг, которые можно получить в электронном виде посредством веб-портала «электронного правительства» (www.egov.kz).

№ п/п Наименование государственной услуги Оказание услуги через веб-портал «электронного правительства» (www.egov.kz) 1 Регистрационный учет частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора ПЭП 2 Регистрация налогоплательщиков ПЭП 3 Регистрационный учет в качестве электронного налогоплательщика ПЭП 4 Выдача лицензии на производство табачных изделий ПЭП 5 Выдача лицензии на производство этилового спирта ПЭП 6 Выдача лицензии на производство алкогольной продукции ПЭП 7 Выдача лицензии на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства ПЭП 8 Выдача лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства ПЭП 9 Представление сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям, выписок из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налогового обязательства, а также обязательств по исчислению, удержанию и перечислению обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, исчислению и уплате социальных отчислений ПЭП 10 Подтверждение резидентства Республики Казахстан ПЭП 11 Приостановление (продление, возобновление) представления налоговой отчетности ПЭП 12 Разъяснение налогового законодательства Республики Казахстан ПЭП 13 Прием налоговой отчетности ПЭП 14 Отзыв налоговой отчетности ПЭП 15 Проведение зачетов и возвратов уплаченных сумм налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени, штрафов ПЭП 16 Возврат налога на добавленную стоимость из бюджета ПЭП 17 Изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) пеней ПЭП 18 Прием налоговых форм при экспорте (импорте) товаров в рамках Таможенного союза ПЭП 19 Проведение квалификационного экзамена лиц, претендующих на право осуществлять деятельность администратора (временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих) ПЭП 20 Присвоение статуса уполномоченного экономического оператора ПЭП 21 Включение в реестр таможенных представителей ПЭП 22 Включение в реестр таможенных перевозчиков ПЭП 23 Таможенная очистка и выпуск товаров с использованием декларации на товары в виде электронного документа ПЭП 24 Включение в реестр владельцев складов временного хранения ПЭП 25 Включение в реестр владельцев таможенных складов ПЭП 26 Включение в реестр владельцев свободных складов ПЭП 27 Включение в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли ПЭП 28 Выдача квалификационного аттестата специалиста по таможенному декларированию ПЭП

Раньше данные услуги налогоплательщики могли получить только в органах государственных доходов, теперь они оказываются на альтернативной основе государственным органом и через портал электронного правительства.

Государственные услуги доступны на портале электронного правительства:

- для физических лиц по ссылке http://egov.kz/cms/ru/government-services/for_citizen,

- для предпринимателей по ссылке http://egov.kz/cms/ru/government-services/for_busunesses.

Также, информацию о порядке оказания государственной услуги можно получить посредством Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг по телефонам 1414, 88000807777.