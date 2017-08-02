Услуги, оказываемые органами государственных доходов, можно получить в электронном виде
Департамент государственных доходов по Алматинской области сообщает о возможности получения 28 видов автоматизированных услуг, которые можно получить в электронном виде посредством веб-портала «электронного правительства» (www.egov.kz).
|
№ п/п
|
Наименование государственной услуги
|
Оказание услуги через веб-портал «электронного правительства» (www.egov.kz)
|
1
|
Регистрационный учет частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора
|
ПЭП
|
2
|
Регистрация налогоплательщиков
|
ПЭП
|
3
|
Регистрационный учет в качестве электронного налогоплательщика
|
ПЭП
|
4
|
Выдача лицензии на производство табачных изделий
|
ПЭП
|
5
|
Выдача лицензии на производство этилового спирта
|
ПЭП
|
6
|
Выдача лицензии на производство алкогольной продукции
|
ПЭП
|
7
|
Выдача лицензии на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства
|
ПЭП
|
8
|
Выдача лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства
|
ПЭП
|
9
|
Представление сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям, выписок из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налогового обязательства, а также обязательств по исчислению, удержанию и перечислению обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, исчислению и уплате социальных отчислений
|
ПЭП
|
10
|
Подтверждение резидентства Республики Казахстан
|
ПЭП
|
11
|
Приостановление (продление, возобновление) представления налоговой отчетности
|
ПЭП
|
12
|
Разъяснение налогового законодательства Республики Казахстан
|
ПЭП
|
13
|
Прием налоговой отчетности
|
ПЭП
|
14
|
Отзыв налоговой отчетности
|
ПЭП
|
15
|
Проведение зачетов и возвратов уплаченных сумм налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени, штрафов
|
ПЭП
|
16
|
Возврат налога на добавленную стоимость из бюджета
|
ПЭП
|
17
|
Изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) пеней
|
ПЭП
|
18
|
Прием налоговых форм при экспорте (импорте) товаров в рамках Таможенного союза
|
ПЭП
|
19
|
Проведение квалификационного экзамена лиц, претендующих на право осуществлять деятельность администратора (временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих)
|
ПЭП
|
20
|
Присвоение статуса уполномоченного экономического оператора
|
ПЭП
|
21
|
Включение в реестр таможенных представителей
|
ПЭП
|
22
|
Включение в реестр таможенных перевозчиков
|
ПЭП
|
23
|
Таможенная очистка и выпуск товаров с использованием декларации на товары в виде электронного документа
|
ПЭП
|
24
|
Включение в реестр владельцев складов временного хранения
|
ПЭП
|
25
|
Включение в реестр владельцев таможенных складов
|
ПЭП
|
26
|
Включение в реестр владельцев свободных складов
|
ПЭП
|
27
|
Включение в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли
|
ПЭП
|
28
|
Выдача квалификационного аттестата специалиста по таможенному декларированию
|
ПЭП
Раньше данные услуги налогоплательщики могли получить только в органах государственных доходов, теперь они оказываются на альтернативной основе государственным органом и через портал электронного правительства.
Государственные услуги доступны на портале электронного правительства:
- для физических лиц по ссылке http://egov.kz/cms/ru/government-services/for_citizen,
- для предпринимателей по ссылке http://egov.kz/cms/ru/government-services/for_busunesses.
Также, информацию о порядке оказания государственной услуги можно получить посредством Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг по телефонам 1414, 88000807777.
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