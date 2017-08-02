Е. Кумискалиев: Родители особенных детей должны понять, что диагноз – это не приговор

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» предложил обратить внимание казахстанцев на историю наших современников и создать новую мультимедийную площадку, на которой каждый сможет ознакомиться с ними. Так появился проект «100 новых лиц Казахстана», который является отражением жизни реальных людей со всех уголков нашей страны.





По словам министра информации и коммуникаций РК Даурена Абаева, основной целью проекта является модернизация общественного сознания путем популяризации и информационного продвижения в обществе идеи успешности, принципов меритократии, конкурентоспособности, культа прагматизма и знаний на примере конкретных людей, внесших за годы независимости определенный вклад в развитие современного Казахстана.





Это истории казахстанцев, чей жизненный путь является примером для подражания, а их отличительными чертами является постоянное стремление к саморазвитию и самообразованию.





Продолжая серию публикаций, портал Zakon.kz расскажет сегодня о председателе общественного объединения «Атырау – маленькая страна», руководителе Центра по поддержке детей с повреждениями головного и спинного мозга Ерлане Асылбаевиче Кумискалиеве.





Ерлан Асылбаевич родился 12 апреля 1971 года в Атырауской области. В раннем детстве после того, как у его отца случился инсульт, Ерлан твердо решил, что дальнейшая его жизнь будет связана с помощью людям. После окончания школы, он поступил в медицинский колледж. Проработав в сфере здравоохранения и в поисках дальнейшего образования, Ерлан Кумискалиев поступил в Казахский юридический университет в городе Талдыкурган. По возвращению в Атырау, он преподавал в гуманитарно-техническом колледже.





В 2007 году Ерлан Кумискалиев повез свою сестру на обследование в Китай. В клинике ему тоже предложили пройти обследование. Итоги обследования были неутешительными. Врачи обнаружили у Ерлана смертельную угрозу для жизни. Ерлан начал длительное лечение в одной из зарубежных клиник. По словам мужчины, он лежал в палате медучреждения в тяжелом состоянии. Однажды ночью в окне он увидел огромную, чистую луну. Именно в этот момент он поклялся себе, что если вылечится, то посвятит всю свою жизнь помощи людям.





То ли слова его были услышаны там, наверху, то ли лекарства подействовали, но Ерлану становилось все лучше и лучше. Выписавшись из больницы, он прошел обучение, получил сертификат, дающий право заниматься канистерапией. Это вид лечения с помощью животных, которых используют в качестве докторов и психотерапевтов. Лабрадоры, как самые добрые и общительные собаки, подходят для этого идеально.

По словам Ерлана, впервые он узнал об этом методе, когда лечился в одной из российских клиник.





«В клинике было онкологическое отделение, где люди месяцами, годами лежали. И вот когда эти собаки заходили - что там творилось! Больные начинали улыбаться - столько пользы и смеха приносили псы. Собаки наведывались раз в неделю, многие пациенты жили ожиданием дня, когда придут четвероногие друзья. И я подумал: почему бы мне в Атырау это не сделать? У нас тоже есть больные, которым нужна именно такая терапия».





Ерлан оказался человеком слова. Он вернулся в Казахстана и открыл Центр по поддержке детей с повреждениями головного и спинного мозга. Это дети с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом и другими заболеваниями. Основным методом лечения в центре является канистерапия. Ерлану удалось создать свой центр с нуля, люди доверяют ему, есть прекрасные результаты, подтвержденные документально. Центр существует только на добровольные пожертвования. Там трудятся на волонтерской основе достойные люди, готовые продолжить дело Ерлана. По словам руководителя центра, он не просит денег и помощи у государства, так как считает, что есть люди, кому эта помощь нужнее и ценнее.





На данный момент через центр прошли реабилитацию дети примерно из 180 семей. Основной контингент (около 80%) – это дети, которые не знают, что у них есть руки и ноги (нет чувствительности), при этом 70% пациентов – дети одиноких матерей. Но, несмотря на все трудности, есть ребята, которые после реабилитации пошли в детские сады и школы. Реабилитация и другая помощь в центре всегда оказывается на безвозмездной основе.









С момента открытия в центре стараются помогать не только особенным детям, но и их мамам. Ведь успешная реабилитация зависит и от психологического состояния родителей. Мамы в центре совершенно бесплатно посещают занятия танцами, тренажерный зал, а также салон красоты. Также в центре проводятся различные семинары. Кроме этого Е. Кумискалиев выезжает с мотивирующими мастер-классами в районы области, а также в Алматы, Астану, Караганду и другие города.









На одном из своих семинаров в Караганде Ерлан отметил, самое важное, чтобы родители поняли: диагноз – это не приговор.





«Не нужно растить счастливого инвалида, нужно бороться. А это ежедневный тяжелый труд, которым приходится заниматься постоянно. К нам часто обращаются одинокие мамы, находящиеся на грани нервного срыва и суицида. От них отворачиваются мужья, родные, друзья. Есть также семьи, постоянно испытывающие бытовое насилие. Но какой у ребенка может быть прогресс, если он постоянно наблюдает подобные сцены? Агрессия никогда не поможет в реабилитации малыша», - сказал он.





Также удивляет Ерлана отсутствие элементарных условий для проживания людей с ограниченными способностями в наших городах.





«Я был поражен количеством инвалидов на улицах европейских стран. Но потом понял, что там для них есть все условия для комфортного передвижения. У нас же такие люди вынуждены большую часть времени проводить дома. Прогулка для них – это целое приключение, не всегда приятное. Наши власти не осознают пока, что это катастрофа. В каждом городе есть люди, готовые заниматься всем этим безвозмездно, но все они стучат в закрытые двери, не находят поддержки у государства», – поделился Е. Кумискалиев.





Ерлан Асылбаевич лауреат общенациональной премии «Алтын журек 2015» в номинации «За заботу об инвалидах». Имеет благодарственные письма от президента и министра здравоохранения Казахстана.





Напомним, что реализация проекта «100 новых лиц Казахстана» состоит из нескольких этапов. Первый - сбор заявок. В нем сможет принять участие любой желающий.





Если вы знаете людей, чей жизненный путь и успехи вдохновляют вас самих или же Вы сами являетесь таким человеком, то у вас есть возможность поделиться своей историей. Главный критерий – это реальный вклад в развитие независимого Казахстана. Для этого нужно зайти на сайт 100esim.el.kz и заполнить форму заявки.





На сайте проекта будут доступны все истории, и каждый желающий сможет поделиться впечатлениями от увиденного, и рассказать об этом в социальных сетях. Далее – рабочая группа и экспертная комиссия, на основе поступивших предложений, экспертной оценки, а также с учетом общественного мнения, выберет героев, которые станут участниками проекта «100 новых лиц Казахстана».



