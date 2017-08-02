Савченко рассказала об опыте работы в службе секса по телефону

Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко работала в службе секса по телефону. Об этом она рассказала в интервью изданию «Главком»,

«Да, работала», — подтвердила она. — «Это стало возможным из-за адекватного отношения ко всему. Такую работу может выдержать не каждый». Депутат пояснила, что занималась этим в 21 год за «шикарную» зарплату в 100 долларов.





Савченко рассказала, что она увидела объявление в газете, где основными требованиями были приятный голос и умение разговаривать на любые темы. Придя на собеседование, ей предложили прочитать на микрофон любовную сцену из бульварного романа, и Савченко успешно справилась с заданием, сказав самой себе, что «она актриса и сможет сделать это».





25 июля Савченко в телеэфире телеканала NewsOne за 20 секунд охарактеризовала политическую ситуацию на Украине с помощью десятка матерных выражений. При этом из приличных слов из ее уст прозвучали только «просто», «сколько», «люди», «можно» и «политика».





В марте 2016 года она была приговорена в России к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству под Луганском российских журналистов. Через два месяца ее помиловали и она вернулась на родину.