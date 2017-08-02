Информация по обнулению сальдо лицевых счетов участников ВЭД в ППО ТАИС-2

В соответствии с приказом Комитета государственных доходов МФ РК от 28 июля 2017 года № 355 «О лицевых счетах» Департамент государственных доходов по Костанайской области проводит работу по обнулению сальдо лицевых счетов участников ВЭД в ППО ТАИС-2, применяемой в настоящее время при таможенном декларировании и таможенной очистке товаров, срок завершения сверки расчетов по таможенным платежам и налогам - до 11 августа т.г.

На основании изложенного, просим всех участников ВЭД, физических, юридических и иных заинтересованных лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в Костанайской области, произвести сверку по лицевым счетам в ППО ТАИС-2.

При возникновении вопросов обращаться в отдел учета и ведения лицевых счетов Управления государственных услуг Департамента, г. Костанай, ул. Майлина, 2, тел. 8(7142) 53-56-13.