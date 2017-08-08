Участникам ВЭД необходимо обнулить лицевые счета

В соответствии с приказом Комитета государственных доходов МФ РК от 28 июля 2017 года № 355 «О лицевых счетах» Департамент государственных доходов по Костанайской области проводит работу по обнулению сальдо лицевых счетов участников ВЭД в ППО ТАИС-2, применяемой в настоящее время при таможенном декларировании и таможенной очистке товаров, срок завершения сверки расчетов по таможенным платежам и налогам - до 11 августа т.г.

На основании изложенного, просим всех участников ВЭД, физических, юридических и иных заинтересованных лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в Костанайской области, произвести сверку по лицевым счетам в ППО ТАИС-2.

При возникновении вопросов обращаться в отдел учета и ведения лицевых счетов Управления государственных услуг Департамента, г. Костанай, ул. Майлина, 2, тел. 8(7142) 53-56-13.

Наряду с этим, Департамент государственных доходов по Акмолинской области также сообщает, что в целях подготовки работы по внедрению информационной системы «Автоматизированная система таможенного и налогового администрирования АСТАНА -1» необходимо обнулить сальдо лицевых счетов участников внешнеэкономической деятельности (далее - УВЭД) в срок до 16 августа 2017 года. В связи с чем, в соответствии со статьей 154 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан», просим участников внешнеэкономической деятельности представить налоговое заявление на возврат (зачет)излишне (ошибочно) уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов в орган государственных доходов по месту ведения лицевого счета путем составления акта сверки по таможенным платежам и налогам.

Также информация о необходимости проведения актов сверки по таможенным пошлинам, налогам, сборам и пеням между департаментами и участниками внешнеэкономической деятельности размещена и другими департаментами государственных доходов КГД МФ РК.